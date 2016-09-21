لانتخاب مجلس المكتب للمحافظة : زحالي يشرف على جمعية عامة للشباب بمغنية
أشرف عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب زحالي عبد القادر على جمعية عامة للشباب بمحافظة مغنية ولاية تلمسان لانتخاب مجلس المكتب لمحافظة مغنية.وجرى اللقاء بمقر المحافظة بحضور أمناء محافظات لكل من مغنية ندرومة و سبدو ،اعضاء اللجنة المركزية ، نواب البرلمان بغرفتيه وأمناء القسمات، ورؤساء البلديات ومناضلين شباب ممثلين لكل القسمات وذلك من أجل انتخاب مجلس ومكتب للشباب لمحافظة مغنية.
عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
- بسبب عدم اكتمال النصاب :البرلمان يؤجل التصويت على أربعة مشاريع
- دافع عن الامتحانات الجزئية، مسقم: اصلاحات جذرية لنظام " البــــــاك" على طاولة الحكومة قريبا
- العربي بورعدة ينال المرتبة الخامسة واحترام الجزائريين
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك