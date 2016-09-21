

لانتخاب مجلس المكتب للمحافظة : زحالي يشرف على جمعية عامة للشباب بمغنية أشرف عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب زحالي عبد القادر على جمعية عامة للشباب بمحافظة مغنية ولاية تلمسان لانتخاب مجلس المكتب لمحافظة مغنية.وجرى اللقاء بمقر المحافظة



كان كاتبا لمؤتمر الصومام وأحد رموز الثورة: سعداني يعزي عائلـــــــــــــــة "أجعود" قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بتعزية عائلة المجاهد رشيد أجعود كاتب مؤتمر الصومام الذي توفي،أمس الأول، عن عمر يناهز 79 سنة



شرطة تيسمسيلت تلقي القبض على مخططفي الطفل ياسين حماني بتيسمسيلت " ابوه وعمه " تم العثور على الطفل حماني ياسين بإقليم بلدية سيدي عابد ولاية تيسمسيلت بطريق الجوزاء بلدية سيدي عابد مرميا في إحدى الشعاب صباح هذا اليوم الأربعاء



العثور على الطفل المفقود بتيسمسيلت مطعون باربع طعنات تم العثور على الطفل حماني ياسين باقليم بلدية سيدي عابد بطريق الجوزة بلدية سيدي عابد صباح هذا اليوم مطعون باربع طعنات على مستوى جسمه وهو



بصمت مجموعة من النجوم العرب وقائدهم اسلام سليماني ورياض محرز في كرة القدم وبرز في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي اسم الجزائري إسلام سليماني مع حامل لقب الدوري ليستر بشكل أبهر محبي اللعبة، إذ سجل النجم الجزائري هدفين



تجري فعالياته من 30 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل: فيلمان جزائريان يدخلان منافسة المهرجان الـ31 لفيلم نامور ببلجيكا سيدخل الفيلم الوثائقي "في راسي رومبوان" للمخرج الجزائري حسن فرحاني والفيلم القصير "قنديل البحر" للمخرج الفرنسي الجزائري داميان أونوري المنافسة الرسمية للمهرجان الدولي الـ31 للفيلم



تلمسان: انتقاء 18 عملا أدبيا للتنافس على جائزة "محمد ديب" تم انتقاء 18 عملا أدبيا من أصل 72 عملا مودعا على مستوى الجمعية الثقافية "الدار الكبيرة" بتلمسان لنيل جائزة "محمد ديب" في طبعتها الخامسة التي



قصف قاعدة الديلمي: التحالف يكثف غاراته على صنعاء وصعدة شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من المحافظات، على رأسها العاصمة صنعاء ومعقل الحوثيين صعدة، إلى جانب وقوع