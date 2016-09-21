كان كاتبا لمؤتمر الصومام وأحد رموز الثورة: سعداني يعزي عائلـــــــــــــــة "أجعود"





قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بتعزية عائلة المجاهد رشيد أجعود كاتب مؤتمر الصومام الذي توفي،أمس الأول، عن عمر يناهز 79 سنة إثر نوبة قلبية بمسقط رأسه بصدوق ولاية بجاية. وأوضح سعداني في رسالة التعزية التي بعث بها إلى عالة الفقيد بالقول:" تلقينا ببالغ الأسى والتأثر نبأ وفاة الفقيد المجاهد المغفور له رشيد أجعود، رحمه الله وطيب ثراه و أسكنه جنات النعيم "، وأضاف الأمين العام للحزب العتيد" ..لقد كان المجاهد أجعود من تلك الطليعة المجاهدة ، التي رفضت الاحتلال و قدمت القرابين السخية من أجل حرية الشعب و استقلال الجزائر، حيث اضطلع سي رشيد ، في اطار مسيرته الجهادية بعديد المهام ، فكان كاتب مؤتمر الصومام وكاتبا للعقيد عميروش وأحد المفاوضين في اتفاقيات ايفيان ، ويشهد مسار الفقيد بأنه التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 وأظهر كفاءة وتفان كبيرين في النضال والكفاح مما أكسبه احترام وثقة القادة والمجاهدين" . وقال سعداني مخاطبا عائلة الفقيد" واذ نشاطركم الأسى في هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن اطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بأصدق عبارات التعازي وعميق المواساة ، متضرعين الى الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا العزيز، المجاهد رشيد أجعود ، بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ، و يرزق أهله و ذويه الصبر و السلوان ".

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