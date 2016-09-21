شرطة تيسمسيلت تلقي القبض على مخططفي الطفل ياسين حماني بتيسمسيلت " ابوه وعمه "





تم العثور على الطفل حماني ياسين بإقليم بلدية سيدي عابد ولاية تيسمسيلت بطريق الجوزاء بلدية سيدي عابد مرميا في إحدى الشعاب صباح هذا اليوم الأربعاء من قبل رجال الشرطة بعد تلقيهم معلومات دقيقة

عثروا عليه مطعونا بأربع طعنات على مستوى جهات مختلفة من جسمه وهو ألان بمستشفى تيسمسيلت لتلقي الاسعفات الأولية . الطفل صاحب تسع سنوات يتمتع بصحة جيدة استنادا لما قاله الأطباء الذين اشرفوا على إسعافه.إلا انه لابد من امتثاله إلى عملية جراحية عاجلة تقيه شر الموت و المفاجأة التي علمناها أن مختطف الطفل أبوه وعمه هذا حسب ما صرح به الطفل وهو على أريكة الإسعافات الاستعجالية .

أبوه وعمه من طعنوه بالسكين بغية استخراج كنزا ورموه بتلك الشعاب ظنا منهم انه توفي . التحقيقات متواصلة وحسب ما علمناه أن أب الطفل وعمه يوجدان بقسم الشرطة بتيسمسيلت لاستكمال التحقيق للإشارة المعلومات تبقى بمثابة شكوك ريثما نستقي الخبر اليقين من مصادره الرسمية

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