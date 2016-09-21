العثور على الطفل المفقود بتيسمسيلت مطعون باربع طعنات
تم العثور على الطفل حماني ياسين باقليم بلدية سيدي عابد بطريق الجوزة بلدية سيدي عابد صباح هذا اليوم مطعون باربع طعنات على مستوى جسمه وهو الان بمستشفى تيسمسيلت لتلقي الاسعفات الأولية
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