بصمت مجموعة من النجوم العرب وقائدهم اسلام سليماني ورياض محرز في كرة القدم





وبرز في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي اسم الجزائري إسلام سليماني مع حامل لقب الدوري ليستر بشكل أبهر محبي اللعبة، إذ سجل النجم الجزائري هدفين لفريقه في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتألق نجم عربي آخر من محاربي الصحراء رياض محرز مع نفس النادي إذ ساهم في فوز فريقه ليستر على ضيفه بيرنلي (3-0). في الدوري الإسباني منح المغربي كارسيلا غونزاليز الذي كان يخوض أول مباراة أساسيا في صفوف غرناطة الإسباني، التعادل لفريقه خارج ملعبه مع بيتيس 2-2. وبرز في الدوري الفرنسي المغربي يونس بلهندة مع فريقه الجديد نيس، ونجح في إدراك التعادل لفريقه في وقت متأخر من المباراة ضد مونبلييه 1-1 ليتقدم نيس إلى المركز الثاني أمام باريس سان جرمان بطل الموسم الماضي. ولم يسعف الحظ مواطنه الآخر مهدي بنعطية الذي خرج مصابا من مباراة فريقه يوفنتوس أمام إنتر ميلان في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي. تجدر الإشارة إلى أن الجزائري سليماني (28 عاما) كان قد انضم إلى ليستر قادما من سبورتنغ لشبونة في صفقة قياسية للنادي (مقابل 30 مليون يورو) قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة