عين الدفلى: حجز 2632 وحدة خمر وتوقيف مروجيها في عمليتين مختلفتين





تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع المنصرم،في عمليتين منفصلتين،من حجز 2632 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام،و توقيف شخصين،أعمارهما 21 سنة و 51 سنة، ينحدران من العامرة و خميس مليانة على التوالي. تلقت عناصر الشرطة معلومات تفيد قيام صاحب مركبة من نوع تيوطا هيلكيس بنقل كمية من المشروبات الكحولية بغرض ترويجها بطريقة غير قانونية،ليتم توقيفه على متن مركبته بالمخرج الغربي لمدينة خميس مليانة،و حجز 1524 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام.و بعد تحريات موسعة،تم حجز بإحدى المستودعات ببلدية عين السلطان،كمية أخرى قدرت ب1068 وحدة خمر،فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف شريك المعني. العملية الثانية تمكنت من خلالها عناصر الشرطة من توقيف شاب يبلغ من العمر 21 سنة حول قبو العمارة الذي يقطن به إلى مكان لتخزين و ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية،مع حجز 40 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام،و مبلغ مالي قدره 10700 دج يعتبر عائدات ترويج الخمور.و تم تحرير ملفين قضائيين ضد الموقوفان،بتهمة نقل و حيازة مشروبات كحولية بدون رخصة لغرض الاتجار غير الشرعي بها بالنسبة للأول،و تهمة حيازة المشروبات الكحولية لغرض المتاجرة بدون رخصة،مع انعدام السجل التجاري و العود بالنسبة للثاني،قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة، الذي أحالهما على قاضي الجنح لدى نفس الهيئة القضائية أين خص أحدهما بعام حبس نافذ و الأخر بشهرين حبس غير نافذ.

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