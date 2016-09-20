وصول أول فوج من الحجاج العائدين من البقاع المقدسة إلى مطار قسنطينة
وصل أول فوج يتكون من 378 حاج ليلة الأحد إلى الاثنين إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة عائدين من البقاع المقدسة بعد انتهائهم من تأدية الركن الخامس من الإسلام. و لدى وصولهم إلى المطار حظي الحجاج باستقبال مميز من طرف السلطات المحلية و مسؤولي المديرية المحلية للشؤون الدينية و الأوقاف و مصالح شرطة الحدود الذين سهلوا لهم إجراءات العبور. و تم اتخاذ إجراءات خاصة من طرف شرطة الحدود لتسهيل استقبال الحجاج و توفير أفضل ظروف الراحة و الاسترجاع لهم بعد رحلة طويلة و تم فتح أروقة لمرور الأشخاص المسنين و المرضى و كذا جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة حسبما لوحظ. و صرح حجاج ينحدرون من ولايات سطيف خنشلة باتنة و قسنطينة بأنهم أدوا الركن الخامس من الإسلام في "ظروف جيدة". و تمت برمجة 17 رحلة عودة نحو مطار محمد بوضياف حسب ما تم إيضاحه من مصالح المطار مشيرين إلى أن الرحلات المنتظرة تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية و شركات أجنبية.
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