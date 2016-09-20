

عين الدفلى: حجز 2632 وحدة خمر وتوقيف مروجيها في عمليتين مختلفتين تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع المنصرم،في عمليتين منفصلتين،من حجز 2632 وحدة خمر من مختلف الأنواع



وصول أول فوج من الحجاج العائدين من البقاع المقدسة إلى مطار قسنطينة وصل أول فوج يتكون من 378 حاج ليلة الأحد إلى الاثنين إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة عائدين من البقاع المقدسة بعد انتهائهم من تأدية



بهدف تزويد ترامواي مستغانم بخزائن كهربائية: الجزائر تمنح شركة فرنسية صفقة بـ 280 مليون دينار جزائري أبرمت الشركة الجزائرية "سيتال" لصيانة الترامواي بعنابة والشركة الفرنسية "HIOLLE-INDUSTRIE-ALGERIE "، ثاني عقد بهدف تزويد ترامواي ولاية مستغانم بخزائن كهربائية وأخرى مجهزة، حيث قدرت تكلفة



على هامش أشغال قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز: لعمامرة يتحادث في فنيزويلا مع نظيريه الصربي و العراقي تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة مع نظيريه الصربي و العراقي وكذا مع رئيس وفد نيكاراغوا وذلك على هامش أشغال



ذات الصلة بالصحراء الغربية: رؤساء دول حركة عدم الانحياز يؤكدون دعمهم لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن أكد رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز في قمتهم الـ 17 بجزيرة مارغاريتا الفنزويلية التي اختتمت الأحد دعمهم لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي



تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل": حملة وطنية لحماية المتمدرسين من إرهاب الطرقات بالمسيلة انطلقت الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال المتمدرسين من مخاطر حوادث المرور، أمس، بولاية المسيلة تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل". وينظم فعاليات هذه الحملة التي تشرف



حسبما ما أكدته الحماية المدنية: وفاة 13 شخصا وإصابة 74 آخرين في حوادث مرور أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 12 تسببت في وفاة 13 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 74 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم



تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية: الانطلاق الرسمي لبطاقة التعريف البيومترية بالحميز انطلقت ،أمس، عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من مركز الحميز بالعاصمة العاصمة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت سابقا أن عملية استخراج بطاقة التعريف