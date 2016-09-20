بهدف تزويد ترامواي مستغانم بخزائن كهربائية: الجزائر تمنح شركة فرنسية صفقة بـ 280 مليون دينار جزائري
أبرمت الشركة الجزائرية "سيتال" لصيانة الترامواي بعنابة والشركة الفرنسية "HIOLLE-INDUSTRIE-ALGERIE "، ثاني عقد بهدف تزويد ترامواي ولاية مستغانم بخزائن كهربائية وأخرى مجهزة، حيث قدرت تكلفة الطلبية بـ 280 مليون دينار جزائري. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بين الشركتين بعد أول عقد الذي أبرم مارس الفارط ، لتوفير المعدات السلكية لترامواي مدينتي سيدي بلعباس وورقلة، بغلاف مالي قدره 100 مليون دينار جزائري. ومن المقرر أن يتم تسليم أول دفعة من الطلبية المتمثلة في خزائن كهربائية وأخرى مجهزة شهر ديسمبر من السنة الجارية. من جهة أخرى، سيتم توظيف وتكوين ما يقارب 30 تقني جديد بالشركة الجزائرية "سيتال" CITAL .
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