على هامش أشغال قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز: لعمامرة يتحادث في فنيزويلا مع نظيريه الصربي و العراقي





تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة مع نظيريه الصربي و العراقي وكذا مع رئيس وفد نيكاراغوا وذلك على هامش أشغال قمة رؤساء دول و حكومات حركة عدم الانحياز التي عقدت يومي السبت و الأحد بجزيرة مارغاريتا (فنزويلا) حسبما أفاد به بيان للوزارة أمس الاثنين. و سمح لقاء لعمامرة مع النائب الأول للوزير الأول وزير الشؤون الخارجية الصربي ايفيكا داسيتش بالتطرق إلى " الوضع السائد في منطقة البلقان و كذا حالة التعاون الثنائي و آفاق تعزيزه" حسبما أوضح ذات المصدر. وتناولت محادثات لعمامرة مع الشؤون الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري "تطورات الوضع في الشرق الأوسط و العلاقات الثنائية سيما الشؤون القنصلية". كما تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول "الجهود المبذولة من اجل استقرار أسعار النفط على مستوى الأسواق الدولية " وذلك ترقبا للمشاورات غير الرسمية لوزراء البلدان الأعضاء في الاوبيب المرتقبة قريبا بالجزائر العاصمة. كما سمح اللقاء مع نائب وزير خارجية نيكاراغوا ماريا روبايليز دو شامورو باستعراض " حالة التعاون الثنائي بين الجزائر و هذا البلد و كذا بحث سبل تعزيزه". و اتفق الطرفان في ذات السياق على " تكثيف تبادل الوفود و توسيع التشاور إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي و الدولي". كما تطرق الطرفان إلى مبدأ العمل المشترك من اجل " توطيد العلاقات بين قارتي أمريكا اللاتينية و إفريقيا". و سمح المحادثات بإبراز " تطابق وجهات النظر" فيما يخص المكاسب التاريخية لحركة عدم الانحياز و سداد مبادئها في عالم متعدد الأقطاب يخدم تعددية أطراف شاملة ومجددة".

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