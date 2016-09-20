ذات الصلة بالصحراء الغربية: رؤساء دول حركة عدم الانحياز يؤكدون دعمهم لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن





أكد رؤساء دول وحكومات عدم الانحياز في قمتهم الـ 17 بجزيرة مارغاريتا الفنزويلية التي اختتمت الأحد دعمهم لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع في الصحراء الغربية. وجدد المجتمعون دعمهم للقرار 70/98 المصادق عليها بالإجماع ومواصلتهم دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي متفق عليه بين الطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وأقر رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز أن "جميع الخيارات المتاحة لتقرير المصير صالحة ما دامت متفقة مع الرغبات المعبر من طرف الشعب وفقا لمبادئ واضحة المعالم الواردة في قرارات الجمعية العامة". ورحب رؤساء الدول والحكومات بجولات المفاوضات الأربعة الماضية بين جبهة البوليساريو والمغرب والجولات اللاحقة من المحادثات غير الرسمية التي عقدت تحت رعاية الأمين العام الاممي فضلا عن التزام الأطراف بمواصلة "إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة من المفاوضات وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ( 1754 1783 1813 1871 1920 1979 2044 2099 2152 2218 و2285 ) وأحاطوا علما بالجهود والتطورات التي حدثت منذ عام 2006.

دول الحركة تؤيد كفاح الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال

وعبرت عدة دول خلال القمة ال17 لحركة عدم الانحياز بفنزويلا عن تأييدها لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال مطالبة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية . ففي كلمته أمام قمة عدم الانحياز بفنزويلا اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء بأن الجزائر "إذ تسجل الموقف المبدئي والثابت للحركة المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير فإنها تدعو الدول الأعضاء لمواصلة هذا الدعم لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها قضية الصحراء الغربية". وأشار بأن الوضع الحالي بخصوص هذه القضية "يتسم بتصلب المواقف وانسداد أفق عملية السلام التي لم تحقق أي تقدم منذ ما يزيد عن 10 سنوات ناهيكم عن التحديات الكبرى التي تواجهها بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) جراء الإجراءات الأحادية المفروضة عليها وعلى أفرادها والرامية إلى تقويض دور الأمم المتحدة وبعثتها في هذا الاقليم المحتل". وتابع قائلا بأنه "أمام هذا التراجع الخطير الذي قد يعقد الصراع بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليزاريو, فإننا ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن, على وجه الخصوص, لتحمل مسؤولياته كاملة والعمل على إعادة المسار الاممي إلى سكته بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للوائح الأممية ذات الصلة". من جهته أعرب الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي عن أسفه الشديد لبقاء الاستعمار جاثما على أرض الصحراء الغربية داعيا الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي . كما جدد الرئيس الكوبي راؤول كاسترو موقف بلاده الداعم لكفاح الشعب الصحراوي الذي يخوضه منذ أربعة عقود. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية مايتي ماشاباني عن تضامن بلادها التام مع كفاح الشعب الصحراوي الذي يخوضه من أجل الحرية والاستقلال ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى مساندة كفاح الشعبين الصحراوي والفلسطيني. وفي خطابها أمام القمة طالبت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النيجيرية خديجة بوكار إبراهيم بتمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير مؤكدة على ضرورة تشبث المنظمة بمبادئها كما أكد وزير الخارجية الأنغولي جورجي ريبيلو شيكوتي تضامن بلاده الكامل مع كفاح الشعب الصحراوي الذي يخوضه من أجل تقرير المصير والاستقلال. للإشارة شارك وفد من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ترأسه عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية عمر منصور في أشغال القمة أين أجرى عدة لقاءات مع الوفود المشاركة وأبلغها تطورات الوضع في الصحراء الغربية على ضوء الخرق المغربي الواضح لبنود وقف إطلاق النار وتحدي جبهة البوليساريو وبعثة المينورسو مما أدى إلى التوتر الحالي في منطقة الكركرات الصحراوية.

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