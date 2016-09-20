تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل": حملة وطنية لحماية المتمدرسين من إرهاب الطرقات بالمسيلة





انطلقت الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال المتمدرسين من مخاطر حوادث المرور، أمس، بولاية المسيلة تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل". وينظم فعاليات هذه الحملة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وستستهل بأبواب مفتوحة على السلامة المرورية حيث سجلت الجزائر وفاة أزيد من 270 طفل وجرح قرابة 500 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة و15 سنة بسبب ارهاب الطرقات . وستتوسع الحملة عبر باقي ولايات الوطن عبر نشاطات توعوية ثرية مثلما أبرز المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين في تصريح للإذاعة الوطنية، مؤكدا أن هذه الحملة التحسيسية ستركز على تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى المحيط المدرسي وكذلك تكثيف عمل مصالح الأمن على مستوى هذه المدارس . وأضاف المتحدث ذاته أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بادر بعديد الإجراءات من خلال تنظيم ومضات اذاعية وتلفزيونية وتخصيص كتب للحد من مخاطر حوادث المرور على الأطفال المتمدرسين.

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