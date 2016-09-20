مراكز التكوين مطالبة بتكييف تخصصاتها حسب احتياجات السوق





توطيد العلاقة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية أهم الأهداف

كشف المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التكوين سفيان تيسيرة، أمس، أن طريقة تسيير وتنظيم مؤسسة تكوينية تكون بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية حيث ستجعل ما يوفره القطاع من اختصاصات تتلاءم مع ما يحتاجه سوق العمل. ويركز قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين خلال هذا الموسم على مسألة توطيد العلاقة بينه وبين المؤسسات الاقتصادية لتوفير التخصصات التي يحتاجها سوق الشغل، وأكدت مديرة التوجيه بوزارة التكوين وردية خالدي أنه سيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التكوين مع المتعاملين الاقتصاديين من حيث التخصصات والشعب ذات الأولوية والإستراتيجية للاقتصاد الوطني. ولإنجاح هذه الإستراتيجية مراكز التكوين الموزعة عبر ولايات الوطن مطالبة بتكييف تخصصاتها حسب احتياجات سوقها المحلي.

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