الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
20/09/2016 11:46:00

حسبما ما أكدته الحماية المدنية: وفاة 13 شخصا وإصابة 74 آخرين في حوادث مرور


أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 12 تسببت في وفاة 13 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 74 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية.  وأفاد بيان للحماية المدنية تحوزه "الاتحاد" أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة،  بوفاة 03 أشخاص وجرح 04 آخرين على إثر اصطدام بين 02 سيارتين ، بالطريق الوطني رقم 40 ، بالمكان المسمى رقيق بلدية شلال، خلال الفترة ما بين  15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وسجلت وحدات الحماية المدنية 4009 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا  على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من  طرف  المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنيةكما تم تسجيل خلال نفس الفترة وفاة 01 شخص غرقا في بركة مائية بولاية عين الدفلى،  ذا سن 11 سنة بالمكان المسمى بوقعة الزمالة، بلدية العطاف، كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 06 حرائق حضرية و صناعية على مستوى كل من ولايات الجزائر بـ 05 حرائق و ولاية ، تسببت هذه الحرائق في إصابة 07 أشخاص بصعوبة في التنفس، من جراء دخان الحريق بولاية الجزائر، على إثر حريق شب على مستوى سكنات عدل، 646 مسكن ببلدية باب الزوارفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال والمحاصيل الزراعية أين قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد 10 حرائق غابة 02 حرقين أدغال و 06 حريق الأحراش و النخيل  أدت إلى إتلاف 230 هكتار من الغابات و 03 هكتار من الأدغال، 116 هكتار من الأحراش ،  بالإضافة 1350 أحزمة تبن، 17 شجرة مثمرة و 30 نخلة محترقة.

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل": حملة وطنية لحماية المتمدرسين من إرهاب الطرقات بالمسيلة

انطلقت الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال المتمدرسين من مخاطر حوادث المرور، أمس، بولاية المسيلة تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل". وينظم فعاليات هذه الحملة التي تشرف
image

مراكز التكوين مطالبة بتكييف تخصصاتها حسب احتياجات السوق

توطيد العلاقة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية أهم الأهداف
image

حسبما ما أكدته الحماية المدنية: وفاة 13 شخصا وإصابة 74 آخرين في حوادث مرور

أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 12 تسببت في وفاة 13 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 74 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم
image

تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية: الانطلاق الرسمي لبطاقة التعريف البيومترية بالحميز

انطلقت ،أمس، عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من مركز الحميز بالعاصمة العاصمة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت سابقا أن عملية استخراج بطاقة التعريف
image

بن غبريط تُقاضي جمعية أولياء التلاميذ.. !!

بتهمة التحريض على مقاطعة الدراسة عقب فضيحة "الجغرافيـــــــــا" · التقسيم العرقي ورد بكتاب لا علاقة له بالوزارة
image

رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين، تؤكد: "ندعو لرفع نسبة منح التقاعد إلى 80 بالمئة"

دعت الرئيسة بالنيابة للنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة السلطات المعنية إلى رفع نسبة منح التقاعد الخاصة بهذه الفئة
image

سونلغاز تعيش وضعا ماليا "متأزما"، قيتوني: "لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز"

أكد الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) مصطفى قيتوني بعدم رفع تسعيرة الكهرباء والغاز وعدم وجود زيادات مبرمجة خلال السنة الجارية. وأوضح مصطفى قيتوني
image

بن صالح: "التهـديـد الإرهابي في الساحل الصحراوي أكبر التحديات"

فيما قال "لارشير" إن فرنسا لم تكن تدرك حقيقة "العشرية السوداء"
image

بالإضافة إلى توقع فنزويلا قرب التوصل لاتفاق: اشتباكات ليبيا ترفع أسعار النفط بـ 1.4 في المائة

اجتماع ثان لمناقشة أسعار النفط إذا تم التوافق خلال اجتماع الجزائر
image

اتهمها بـ"التكالب" على بن غبريت: بن حمادي يهدد القنوات التلفزيونية

اتهم رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي القنوات التلفزيونية بـ"التكالب غير المقبول أخلاقيا" ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط داعيا إلى "احترام
قيم هذا المقال
0