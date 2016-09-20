حسبما ما أكدته الحماية المدنية: وفاة 13 شخصا وإصابة 74 آخرين في حوادث مرور





أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 12 تسببت في وفاة 13 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 74 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية. وأفاد بيان للحماية المدنية تحوزه "الاتحاد" أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة، بوفاة 03 أشخاص وجرح 04 آخرين على إثر اصطدام بين 02 سيارتين ، بالطريق الوطني رقم 40 ، بالمكان المسمى رقيق بلدية شلال، خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، وسجلت وحدات الحماية المدنية 4009 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية. كما تم تسجيل خلال نفس الفترة وفاة 01 شخص غرقا في بركة مائية بولاية عين الدفلى، ذا سن 11 سنة بالمكان المسمى بوقعة الزمالة، بلدية العطاف، كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 06 حرائق حضرية و صناعية على مستوى كل من ولايات الجزائر بـ 05 حرائق و ولاية ، تسببت هذه الحرائق في إصابة 07 أشخاص بصعوبة في التنفس، من جراء دخان الحريق بولاية الجزائر، على إثر حريق شب على مستوى سكنات عدل، 646 مسكن ببلدية باب الزوار. فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال والمحاصيل الزراعية أين قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد 10 حرائق غابة 02 حرقين أدغال و 06 حريق الأحراش و النخيل أدت إلى إتلاف 230 هكتار من الغابات و 03 هكتار من الأدغال، 116 هكتار من الأحراش ، بالإضافة 1350 أحزمة تبن، 17 شجرة مثمرة و 30 نخلة محترقة.

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