تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية: الانطلاق الرسمي لبطاقة التعريف البيومترية بالحميز





انطلقت ،أمس، عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من مركز الحميز بالعاصمة العاصمة. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت سابقا أن عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لحاملي البطاقة العادية وجوازات السفر من 48 صفحة قد انطلقت منذ الرابع سبتمبر الجاري كمرحلة نموذجية بولاية الجزائر العاصمة على أن تعمم في باقي ولايات الوطن في الفاتح من أكتوبر المقبل. كما أعلنت الداخلية عن خدمة جديدة تسمح للمواطنين الحائزين على جواز السفر البيومتري من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية دون التنقل إلى المصالح الإدارية، وتسمح هذه الخدمة للمواطنين الحائزين على جواز السفر البيوميتري فقط، من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، دون التنقل إلى المصالح الإدارية. وعن اجراءات الاستفادة من الخدمة، ذكر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، يجب أن يتوفّر لدى المواطن جواز سفر بيومتري، وتكون المعلومات التي سيتم طبعها على بطاقة التعريف الوطنية نفسها الموجودة على جواز السفر البيومتري. كما تلزم الشروط تحديد عنوان الإقامة الحالية، وإدخال رقم الهاتف المحمول ليتلقى المواطن رسالة نصية قصيرة من أجل اعلامه عن تحديد ومكان استلام بطاقة التعريف الوطنية. وخصّص الموقع صفحة من أجل ادخال رقم بطاقة التعريف الوطنية القديمة وجواز السفر البيومتري، للتأكد من لقبك واسمك وعنوانك.





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