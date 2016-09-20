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20/09/2016 11:18:00

رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين، تؤكد: "ندعو لرفع نسبة منح التقاعد إلى 80 بالمئة"


دعت الرئيسة بالنيابة للنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة السلطات المعنية إلى رفع نسبة منح التقاعد الخاصة بهذه الفئة لتصبح 80 بالمئة من المرتب على غرار باقي القطاعات الأخرى. وأكدت وحيون على هامش اللقاء الذي عقدته النقابة على ضرورة "رفع نسبة منح تقاعد الأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين من 55 بالمئة إلى 80 بالمئة من المرتب على غرار باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي"، وأوضحت أن قانون الوظيف العمومي يمنع منح منحة تقاعد تزيد عن 15 مرة من الأجر القاعدي المضمون. وذكرت المتحدثة بكل "المشاكل والانشغالات التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء من بينها قضية دفع مؤخرات رواتب الأساتذة المساعدين الذين استفادوا من ترقيات في 2015 " .كما تم في هذا اللقاء -تضيف قائلة- "البحث عن سبل تحسين وسائل وظروف عمل هؤلاء الاساتذة والباحثين الاستشفائيين للتكفل الأنجع بالمرضى". ودعت في سياق آخر إلى وجوب "دعم الحماية الأمنية الكاملة للأطباء والأساتذة المساعدين والباحثين لوضع حد لمظاهر العنف التي يتعرضون إليها أحيانا من طرف المرضى أو من طرف أوليائهم".من جهة أخرى ذكرت وحيون بـ"أهمية تحديد كيفية الاستفادة من الترقيات المهنية بتنظيم مسابقات لهذا الغرض", مقدرة عدد الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني ب 4500 أستاذ.

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