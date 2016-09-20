سونلغاز تعيش وضعا ماليا "متأزما"، قيتوني: "لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز"





أكد الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) مصطفى قيتوني بعدم رفع تسعيرة الكهرباء والغاز وعدم وجود زيادات مبرمجة خلال السنة الجارية. وأوضح مصطفى قيتوني مساء الأحد على هامش اللقاء الذي جمعه مع إطارات شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر أنه "لا يوجد زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز". وأشار قيتوني إلى أن المؤسسة اتخذت إجراءات صارمة من أجل تحصيل ديونها لدى زبائنها من مختلف الإدارات والمؤسسات التي تصل إلى أكثر من 60 مليار دج على المستوى الوطني فيما بلغت على مستوى ولاية الجزائر أزيد من 10 مليار دج ، مشيرا إلى أن عدم تحصيل المجمع لمستحقاته يؤثر سلبا على مخطط عمله. وأضاف أن مجمع"سونلغاز"وبسبب عدم تحصيله متسحقاته لدى الزبائن، يعيش وضعا ماليا "متأزما" متأسفا من عدم تسديد زبائن الشركة ديون استهلاك الكهرباء والغاز، مما يكبد المجمع خسائر معتبرة تعرقل استثماراته ومشاريعه. وقال قيتوني انه وجه تعليمات لمختلف المدراء المركزيين ومسيري الوكالات التجارية للمجمع للعمل على تحصيل الديون وذلك وفق دفتر زمني محدد يتيح التسديد عبر دفعات للمستحقات بصورة دورية . وقال المسؤول الأول على مجمع "سونلغاز" إن الولاة ووزارة الداخلية ستوجه تعليمات لدفع السلطات المحلية (البلديات) لتسديد ديونها ودفع فاتوراتها الضخمة جدا التي تسبب عجزا ماليا للمؤسسة التي تعاني من تبعات ذلك .

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