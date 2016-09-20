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20/09/2016 10:46:00

بالإضافة إلى توقع فنزويلا قرب التوصل لاتفاق: اشتباكات ليبيا ترفع أسعار النفط بـ 1.4 في المائة


اجتماع ثان لمناقشة أسعار النفط إذا تم التوافق خلال اجتماع الجزائر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس الاثنين بعد أن قالت فنزويلا أن دول "أوبك" ومنتجين للنفط من خارج "أوبك" على وشك التوصل لاتفاق بشأن تحقيق استقرار الإنتاج، وفي الوقت الذي أثارت فيه اشتباكات في ليبيا قلقا من احتمال تعطل الجهود الرامية إلى استئناف صادرات النفط الخام. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 1.4 في المئة إلى 46.39 دولار للبرميل في الساعة 0046 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو1.5 في المئة إلى 43.66 دولار للبرميل. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أول أمس الأحد إنه قد يتم إعلان التوصل لاتفاق بين "أوبك" ومنتجين من خارجها هذا الشهر.وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي "عقدنا اجتماعا ثنائيا مطولا مع (الرئيس الإيراني حسن)روحاني. إننا على وشك التوصل لاتفاق بين منتجي أوبك ومنتجين من خارجها".وأثارت أيضا الاشتباكات في ليبيا والتي أوقفت تحميل أول شحنة نفط من ميناء راس لانوف منذ ما يقرب من عامين مخاوف من نشوب صراع جديد على موارد النفط في ليبيا.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قوله خلال زيارة للجزائر إن أعضاء أوبك قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر.وقفزت صادرات إيران من النفط الخام في أوت  15 في المئة إلى أكثر من مليوني برميل يوميا وذلك حسبما قال مصدر مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط الإيرانية لتقترب بذلك من مستويات شحنات طهران قبل العقوبات قبل خمس سنوات.

 

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