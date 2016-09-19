السفارة الأمريكية تنظم ملتقى حول الملكية الفكرية
تنظم السفارة الأمريكية بالجزائر بالتعاون مع كل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والغرفة الأمريكية للتجارة و الصناعة بالجزائر ملتقى حول الملكية الفكرية أيام 20 و 21 سبتمبر - بفندق الأوراسي - الجزائر، ابتداءً من الساعة 9:00 صباحا. يتضمن هذا الملتقى عددا من المداخلات تتمحور حول معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية و أثرها على التنمية الإقتصادية الناجمة عن التنوع التكنولوجي، خاصة في الصناعة الصيدلانية في الجزائر.
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