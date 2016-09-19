

السفارة الأمريكية تنظم ملتقى حول الملكية الفكرية تنظم السفارة الأمريكية بالجزائر بالتعاون مع كل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، والغرفة الأمريكية للتجارة و الصناعة بالجزائر



اعتقالات لمسؤولين في حزب عربي بارز بإسرائيل اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد أكثر من 20 مسؤولا وناشطا في حزب عربي بارز في إسرائيل، بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان. من جانبه، ندد حزب



نتنياهو يدافع عن رزمة المساعدات الأميركية الجديدة دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن رزمة المساعدات الأميركية الجديدة لإسرائيل، بعد أن اعتبر خصومه أن إسرائيل كان يمكن أن تحصل على رزمة



تسيير خدمات المياه: تجديد عقد الشركة الفرنسية "سويز للبيئة" للمياه و التطهير قررت الحكومة تجديد عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتي الجزائر و تيبازة الموقع مع الشركة الفرنسية" سويز للبيئة" حسبما أكده يوم السبت وزير



صندوق النقد الدولي: الكلفة الاقتصادية للنزاعات بمنطقة مينا " ضخمة" أشار صندوق النقد الدولي إلى أن أثر النزاعات على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) كان "معتبرا" تجسد من خلال الخسائر الهامة المسجلة



الرئيس المدير العام للشركة محمد عبده بودربالة: الخطوط الجوية الجزائرية تعتزم شراء 40 طائرة بغضون 2025 تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق برنامج جديد لاقتناء نحو 40 طائرة بين 2018 و2025 قصد تعزيز خطوطها نحو الوجهات البعيدة, حسبما صرح به الرئيس المدير



خلال الـ48 ساعة الماضية: وفاة 13 شخصا و جرح 74 آخرين في حوادث المرور لقي 13 شخصا حتفهم و جرح 74 آخرون في عدة حوادث مرورية سجلت في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري على المستوى الوطني, حسب



شرطة غليزان توقف ثلاثة أشخاص في حالة السكر العلني قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع بغليزان ، ثلاثة أشخاص عن تهمة حيازة المخدرات قصد الاستهلاك متبوع بالسكر العلني خيانة الأمانة تحطيم ملك الغير، القضية جاءت



إيداع شخصين الحبس عن تهمة الحيازة والمتاجرة براتينج القنب الهندي في غليزان تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتحري بولاية غليزان ، من توقيف شخصين عن تهمة حيازة مخدرات (راتينج القنب الهندي) قصد الاستهلاك ومؤثرات عقلية (أقراص