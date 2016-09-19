خلال الـ48 ساعة الماضية: وفاة 13 شخصا و جرح 74 آخرين في حوادث المرور
لقي 13 شخصا حتفهم و جرح 74 آخرون في عدة حوادث مرورية سجلت في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري على المستوى الوطني, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية. و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية خرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 6 حرائق حضرية و صناعية بولايتي الجزائر و باتنة, يضيف نفس البيان.
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