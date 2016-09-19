إيداع شخصين الحبس عن تهمة الحيازة والمتاجرة براتينج القنب الهندي في غليزان
تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتحري بولاية غليزان ، من توقيف شخصين عن تهمة حيازة مخدرات (راتينج القنب الهندي) قصد الاستهلاك ومؤثرات عقلية (أقراص مهلوسة ذات أساس مخدر) بغرض الاستهلاك/ حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي . القضية جاءت على اثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات على متن مركبة على الفور تم إعداد خطة محكمة لغرض توقيفهما، بعد توقيفهما عثر على كمية من المخدرات بالإضافة إلى قرص مهلوسة وأسلحة بيضاء، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان الذي أودعهما الحبس عن التهمة السابقة .
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