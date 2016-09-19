حوادث المرور : 212 قتيل و حوالي 5000 جريح خلال موسم الاصطياف بالمناطق الحضرية
لقي 212 شخصا حتفهم و جرح 4957 آخرون في 4076 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال موسم الاصطياف 2016, حسب ما أفادت به يوم السبت حصيلة لمصالح الأمن الوطني. و أوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل "تراجعا محسوسا" مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة أين تم إحصاء 4255 حادث مروري خلف 234 قتيل و 5236 جريح, أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 20ر4 بالمئة في عدد الحوادث و انخفاضا بنسبة 40ر9 بالمئة في عدد القتلى. و حسب معطيات مصالح الأمن الوطني فان العنصر البشري يعتبر المتسبب الأول في هذه الحوادث بنسبة 33ر98 بالمئة. و ذكر المصدر ذاته بالحملات التحسيسية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى كامل التراب الوطني "و التي كان لها الأثر الكبير في تقليص عدد الحوادث".
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