تستأجر السيارات وتزور وثائقها: تفكيك جمعية أشرار بالجزائر العاصمة





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار كانت تقوم باستئجار المركبات وإعادة بيعها بوثائق ولوحات ترقيم مزورة عن طريق النصب و الاحتيال حسب ما أفاد يوم السبت بيان لذات المصالح . وجاء في البيان أنه في إطار الجهود الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة بالوسط الحضري تمكنت مصالح امن المقاطعة الإدارية لحسين داي من تفكيك جمعية أشرار تستأجر السيارات وتزور وثائقها حيث تم استرجاع سيارتين و الحجز على 03 سجلات تجارية مزورة 05 وصلات طلب بطاقات تركيب عقود كراء مزورة 05 شيكات مزورة و 03 هواتف نقالة. وأوضح البيان أن العملية النوعية مكنت من تفكيك أشرار كانت تقوم بسرقة المركبات وإعادة بيعها بوثائق ولوحات ترقيم مزورة عن طريق النصب و الاحتيال الموجه للجمهور. وأفاد البيان أن وقائع قضية الحال بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر بعدما تم ترسيم عدة شكاوى على مستوى مصالح امن ولاية الجزائر بخصوص تعرض احد الضحايا الذي يعد مالك لوكالة كراء السيارات إلى سرقة إحدى سياراته من قبل زبون مشتبه فيه . وذكر المصدر أن الزبون " قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية وبمساعدة شريكه قام بتزوير البطاقة الرمادية وغيرا لوحة ترقيم السيارة وتم بيعها لشخص آخر,وبعد التحريات الحثيثة و المتواصلة لعناصر الشرطة تم استرجاع السيارة و إيقاف المشتبه فيه الرئيسي ".وأشار البيان إلى أنه بمتابعة عملية البحث بدأت خيوط القضية في الاتضاح أكثر حيث تبين أن هذا الأخير له شركاء آخرين من ولايات أخرى يقومون باستئجار وسرقة سيارات ويقومون بتزوير وثائقها بنفس الطريقة. وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية أين أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس المؤقت.

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