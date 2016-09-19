تم توقيف 9 أشخاص بتهمة الاختطاف: تحرير فتاة مختطفة من ملهى ليلي بتيبازة





تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة مؤخرا من تحرير فتاة بعدما تعرضت لعملية اختطاف تورط فيها 9 أشخاص حسبما أفاد به أمس الأحد بيان أوردته المجموعة الإقليمية لدرك الوطني بتيبازة. و أوضح البيان أن عملية تحرير الضحية البالغة من العمر 30 سنة جاءت بعد تلقي مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 10-55 تفيد بتعرض فتاة للاختطاف بملهى ليلي بمدينة الدواودة البحرية. و بعد تحريات واسعة تم تحديد هوية الأشخاص "أفراد العصابة" و مكان تواجدهم حيث تم إعداد خطة محكمة لتحرير الفتاة من قبضة المجرمين و توقيفهم من قبل عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة بالتنسيق عناصر فصيلة الأمن و التدخل.وقد تم تقديم المتورطين غير مسبوقين قضائيا أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بدوره بإيداعهم الحبس الاحتياطي لمواجهة تهمة الاختطاف متبوع بالجرح العمدي فيما تبقى الأبحاث متواصلة لتوقيف مشتبه آخرا ضمن أفراد العصابة المذكورة سلفا و الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة.

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