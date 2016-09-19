شعبي نشطه بولاية سعيدة: بونجمة يؤكد مشاركة حزبه في التشريعيات القادمة





أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية القادمة.وأوضح بونجمة في تجمع شعبي نشطه بقاعة الهضاب العليا لبلدية عين الحجر بسعيدة أن حزبه الذي يتمتع بقواعد متينة في الحياة السياسية، مؤكد أن الشعب هو السيد في اصدار الحكم خلال هذه التشريعيات إن كان حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية قادرا أو غير قادر على الدفاع عن المجتمع الجزائري، وقال بونجمة إن حزبه يعمل "على الدفاع عن انشغالات المواطنين و حل مشاكلهم، داعيا المواطنين إلى منح أصواتهم إلى من يرونه مناسبا و مؤهلا و نزيها لخدمة الصالح العام للمواطنين.وأبرز بونجمة أن مبادئ حزبه تكمن في المحافظة على الوحدة الوطنية و الأمن و استقرار البلاد.ومن جهة أخرى ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن و استقرار الوطن.

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