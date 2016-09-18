حجار يفتتح الدخول الجامعي من بسكرة





أفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، الموسم الجامعي الجديد 2016-2017 بولاية بسكرة حيث يلتحق بمدرجات الجامعات عبر الوطن أزيد من مليون و600 ألف طالب جامعي. وخصص الدرس الافتتاحي هذه السنة لموضوع السرقة العلمية والغش في ظل دعوات ملحة إلى محاربة هذا النوع من السلوكات لتثمين البحث العلمي وأخلقته، وأقر الوزير بأهمية تخصيص الدرس الأول حول الأخلاق الحميدة ومحاربة الغش في الجامعة انطلاقا من جامعة بسكرة ليتم تعميمه عبر كامل جامعات الوطن.ويهدف هذا الدرس إلى التركيز على الأخلاق داخل الجامعة الجزائرية وأخلاقيات المهنة ومحاربة الغش بكل أنواعه من سرقات أدبية وسرقات علمية، وبعد إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا لقرار خاص من شأنه محاربة الغش والسرقات العلمية من خلال وضع آليات تضبط هذه السلوكات.وشدد أستاذ علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر الدكتور عمار عبد الرحمان على ضرورة محاربة الغش والسرقات العلمية التي تعد تصرفات مشينة لا تليق بالأساتذة ولا بالطلبة، موضحا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإصدار مؤخرا لقرار خاص من شأنه محاربة الغش والسرقات العلمية من خلال وضع آليات تضبط هذه السلوكات، مؤكدا على أهمية مراعاة أخلاقيات المهنة.هذا وقد سخرت الدولة إمكانيات مادية وبشرية كبيرة لإنجاح الموسم الجامعي الجديد حيث سيتم تسليم أزيد من 100 ألف مقعد بيداغوجي جديد لترتفع بذلك قدرات الاستقبال الاجمالية إلى ما يقارب مليون و400 ألف مقعد بيداغوجي على مستوى التراب الوطني.

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