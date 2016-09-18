طلائع الحريات تفصل في قرار المشاركة في الانتخابات ..جانفي القادم





ستجتمع اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات في النصف الأول من شهر جانفي 2017 للتشاور حول موقف الحزب من الاستحقاقات الانتخابية القادمة واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأفاد بيان للحزب الذي توج أشغال اجتماع مكتبه السياسي في دورته العادية أن رئيس الحزب علي بن فليس:"سيدعو اللجنة المركزية للاجتماع في غضون النصف الأول من شهر جانفي 2017 قصد التشاور حول موقف الحزب من الاستحقاقات الانتخابية القادمة و اتخاذ القرار النهائي بشأنها"، وكلف المكتب السياسي الأمانة الوطنية للحزب بإعداد مذكرة تتضمن على وجه الخصوص تحليل الظروف السياسية والمؤسساتية والقانونية التي ستنعقد فيها الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، مبرزا أنه بعد إعداد هذه المذكرة سيتم إبلاغ أعضاء اللجنة المركزية بمضمونها للإعلام و للإطلاع. وقرر الحزب فتح مشاورات مع المكاتب البلدية والإقليمية المنتخبة للحزب، مشيرا إلى أن رئيس الحزب سيتولى تحديد شكل هذه المشاورات والإجراءات المتعلقة بها، ومن جهة أخرى جدد المكتب السياسي للحزب تمسكه ببناء دولة الحق والقانون ووضع صرح مؤسسات دستورية شرعية كونها كبرى مقتضيات العصرنة السياسية للبلد وشرط أساسي من شروط تنميته الاقتصادية و تطوره الإجتماعي.

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