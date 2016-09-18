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18/09/2016 14:55:00

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، يؤكد: تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات تتكون من 12 شخصا


في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، و إثر ضبط مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار / ن.ع.3، يوم 16 سبتمبر 2016، تاجر مخدرات وحجز (37,8) كيلوغرام من الكيف المعالج، و بعد عملية التحري، تم تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات تتكون من اثني عشر(12) شخصا، تنشط عبر المحور بني ونيف-بشار-أدرار، فيما تم حجز (04) سيارات سياحية و(14) هاتف نقال.كما تمكنت وحدات حراس الحدود بولاية تلمسان/ن.ع.2 من إحباط محاولات تهريب  (6196) خرطوشة من التبغ  بالإضافة إلى (4050) لتر من الوقود.وبكل من غرداية/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وغليزان ومعسكر/ن.ع.2، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية.من جهة أخرى وفي عمليتي بحث وإنقاذ باشرتها وحدات حرس الشواطئ بكل من القل بولاية سكيكدة/ن.ع.5 وميناء سيدي فرج بولاية الجزائر/ن.ع.1، تم إنقاذ ثلاثة (03) أشخاص كانوا قد فُقدوا في عرض البحر.

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