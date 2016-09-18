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18/09/2016 14:49:00

مصالح الأمن بعين الدفلى تسجل 300 قضية إجرامية تورط فيها 233 شخصا خلال الشهر المنقضي


منها 15 قضية تتعلق بالمخدرات و20 قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة

كشفت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي بولاية عين الدفلى ،في بيان لها ،مجمل نشاطات مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية،المسجلة خلال شهر أوت المنصرم.حسب ات البيان ،تم معالجة  300 قضية إجرامية،تورط فيها 233 شخص،من بينهم 08 نساء،06 قصر و 04 أجانب،أودع لأجلها 31 شخص الحبس المؤقت. و تمثلت القضايا المسجلة في 116 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات ،تورط فيها 44 شخص،من بينهم 05 قصر و إمرأتين،أودع منهم 03 أشخاص الحبس المؤقت،أهمها 73 قضية سرقات عادية،20 قضية سرقة موصوفة منها 12 قضية سرقة عن طريق التسلق و 06 قضايا سرقة بالكسر و 19 قضية تحطيم عمدي لملك الغير.و أحصت ذات المصالح 137 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص،تورط فيها 139 شخص، من بينهم 06 نساء و قاصر واحد،أودع بسببها 11 شخص الحبس المؤقت، وأهم هذه القضايا 61 قضية ضرب و جرح عمدي، 42 قضية سب وشتم و 19  قضية تهديد بالإضافة إلى 05 قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة و الآداب العامة،تورط فيها 06 أشخاص، خص منهم 03 بالحبس المؤقت،من بينها 03 قضايا تتعلق بالفعل العلني المخل بالحياء و قضية تخص تحريض قاصر على الدعارة.وعالجت ذات المصالح 17 قضية تتعلق الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الشيء العمومي،تورط فيها 21 شخص،من بينهم 04 أجانب،أودع منهم 08 الحبس المؤقت،أهمها 08 قضايا حمل أسلحة بيضاء بطريقة غير شرعية،و 03 قضايا تكوين جمعية أشرار،كما تم تسجيل 10 قضايا ذات طابع إقتصادي و مالي،تورط فيها 06 أشخاص،أهمها 06 قضايا تتعلق بمخالفة القانون التجاري و قضية واحدة تخص خيانة الأمانة.و عالجت مصالح أمن الولاية خلال نفس الفترة  وحسب نفس البيان ، 15 قضية تتعلق بالحيازة والترويج للمخدرات،تورط فيها 17 شخص، أودع منهم 06 أشخاص الحبس المؤقت،منها 10 قضايا حيازة و إستهلاك المخدرات و قضيتي متاجرة غير شرعية بالمخدرات و 03 قضايا الإتجار غير الشرعي بالأقراص المهلوسة،كما تم حجز 881 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و 60 غ من المخدرات.حيث تدخل هذه النشاطات في سياق مجهودات مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري و الفرق المتنقلة للشرطة القضائية الموزعة عبر إقليم الولاية و الرامية إلى محاربة الجريمة بإختلاف أشكالها و أنواعها.

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