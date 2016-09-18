بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، تكشف: ضبط تاجر مخدرات كان على متن سيارة سياحية محملة بكمية من الكيف المعالج
في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، صباح يوم 16 سبتمبر 2016، ببشار / ن.ع.3، تاجر مخدرات كان على متن سيارة سياحية محملة بكمية من الكيف المعالج تقدر بـ (37,8) كيلوغرام، كما ضبط عناصر الدرك الوطني لمغنية، ولاية تلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات، فيما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ )141( كيلوغرام ومبلغ من المال بقيمة (80000) دينار جزائري.من جهتها، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 وتلمسان/ن.ع.2 محاولات تهريب أزيد من (30662) لتر من الوقود.وبكل من مستغانم و تلمسان/ن.ع.2، حجز عناصر الدرك الوطني (957) وحدة من مختلف المشروبات وسيارة سياحية. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4، أحد عشرة (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية.
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