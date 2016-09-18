الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/09/2016 14:17:00

الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية: ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات


أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني فيلاني غويني يوم الجمعة بماسرة (مستغانم) على ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية.ودعا غويني في تجمع شعبي لمناضلي حزبه الى "ضرورة الذهاب للاستحقاقات القادمة في جو نظيف وبقوانين عادلة ونفسيات مرتاحة وقلوب مطمئنة حتى نستطيع أن نقنع الجزائريين والجزائريات ان هناك قيمة وجدوى في المشاركة في هذا الموعد الانتخابي".وأبرز الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني تطلع تشكيلته السياسية لأن تكون المجالس المقبلة "فضاءات للحوار السياسي الراقي الذي يقدم فيه كل حزب رؤيته وبرنامجه للملفات المطروحة"."نريد أن تكون المجالس المقبلة مواضع للالتقاء بين الجزائريين والجزائريات ولن يكون ذلك الا اذ بنيت هذه المجالس على قدر من المصداقية والشفافية والاستجابة للمطالب التي تطرحه الحركة والاحزاب الأخرى", يقول المتحدث.وأضاف أن "حزبه سيقدم رجال ونساء للمرحلة المقبلة ايمانا منه بضرورة مواصلة النضال السياسي ولان الحركة تؤمن بالتواجد داخل المجالس حتى تستطيع أن تقدم النموذج الحسن في خدمة المجتمع والنموذج الحسن للرجال والنساء الذين سينتخبون وتعود إليهم مهمة تمثيل المجتمع والدفاع عن مطالبه والمطالبة بانشغالاته". وأكد فيلاني غويني أن " نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي مستقبلا ستزيد ولن يكون هناك تحسن في نسبة الاقبال".وأبرز أن تشكيلته السياسية تؤكد على أن "حفظ المشروع الحضاري للشعب الجزائري لا رجعة عنه ".

 

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية: ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات

أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني فيلاني غويني يوم الجمعة بماسرة (مستغانم) على ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية.ودعا
image

حج 2016: وفاة حاجين جزائريين بمكة المكرمة

توفي شخصان اثنان أحداهما في الثمانين من العمر و الآخر في السعبين بعد أدائهما لمناسك الحج  حسبما علم لدى القنصل العام للجزائر بجدة.توفي الحاج عبد
image

خلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ17: لعمامرة يؤكد على صلاحية مبادئ حركة عدم الانحياز

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، خلال أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ال17 لرؤساء دول و حكومات بلدان عدم الانحياز التي
image

تيسمسيلت: 4 قتلى و3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين

أدى حادث اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية وقع مساء يوم الجمعة بتيسمسيلت إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح حسب حصيلة جديدة قدمها
image

الصحراء الغربية: سلطات الاحتلال المغربية تصدر حكما جائرا في حق طفل صحراوي قاصر

أصدرت سلطات الاحتلال المغربية حكما جائرا في حق الطفل الصحراوي القاصر جهاد ابوعابد والقاضي بتسديد غرامة مالية معتبرة.وقضت سلطات الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة، بتغريم
image

خلال الأسبوع الماضي: تشديد الخناق على مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة

قامت مصالح أمن كل من ولاية الجزائر و قسنطينة وبسكرة وأم البواقي خلال الأسبوع الماضي، بعمليات شرطة على مستوى بعض النقاط المشبوهة بالأحياء الشعبية والتي
image

بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط وممارستها التحايل والتلاعب مع زبائنها: تجميد نشاط أزيد من 10 وكالات سياحية

تم تجميد نشاط أزيد من 10 وكالات سياحية على مستوى ولاية الجزائر، بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط وممارستها التحايل والتلاعب مع زبائنها ،حسب صالح بن
image

قال إن الجزائر بإمكانها الخروج من الأزمـــــــة، بوشافة: "لا يمكن تحقيق النمو دون توفر شروط سياسية مسبقة"

 أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، أمس،بالجزائر العاصمة بأن الجزائر بإمكانها الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها  من خلال إشراك كل
image

فيما انتقدت قانون الانتخابات الجديد: الإصلاح تعلن عن مشاركتها في التشريعات القادمة

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، بالجزائر عن مشاركة حركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا اياها فرصة للتحاور بين مختلف المكونات
image

في دراسة مقارنة للأمن الوطني حول موسمي الاصطياف 2016 و 2015 : الحملات التحسيسية وراء انخفاض حوادث المرور

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بعدة حملات تحسيسية على مستوى كامل التراب الوطني، كان لها الأثر الكبير في تقليص عدد الحوادث، والتي كان للعنصر البشري
قيم هذا المقال
0