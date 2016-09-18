الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية: ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات





أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني فيلاني غويني يوم الجمعة بماسرة (مستغانم) على ضرورة الذهاب للاستحقاقات المقبلة بكل الضمانات الكفيلة بسلامة وصحة هذه العملية السياسية.ودعا غويني في تجمع شعبي لمناضلي حزبه الى "ضرورة الذهاب للاستحقاقات القادمة في جو نظيف وبقوانين عادلة ونفسيات مرتاحة وقلوب مطمئنة حتى نستطيع أن نقنع الجزائريين والجزائريات ان هناك قيمة وجدوى في المشاركة في هذا الموعد الانتخابي".وأبرز الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني تطلع تشكيلته السياسية لأن تكون المجالس المقبلة "فضاءات للحوار السياسي الراقي الذي يقدم فيه كل حزب رؤيته وبرنامجه للملفات المطروحة"."نريد أن تكون المجالس المقبلة مواضع للالتقاء بين الجزائريين والجزائريات ولن يكون ذلك الا اذ بنيت هذه المجالس على قدر من المصداقية والشفافية والاستجابة للمطالب التي تطرحه الحركة والاحزاب الأخرى", يقول المتحدث.وأضاف أن "حزبه سيقدم رجال ونساء للمرحلة المقبلة ايمانا منه بضرورة مواصلة النضال السياسي ولان الحركة تؤمن بالتواجد داخل المجالس حتى تستطيع أن تقدم النموذج الحسن في خدمة المجتمع والنموذج الحسن للرجال والنساء الذين سينتخبون وتعود إليهم مهمة تمثيل المجتمع والدفاع عن مطالبه والمطالبة بانشغالاته". وأكد فيلاني غويني أن " نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي مستقبلا ستزيد ولن يكون هناك تحسن في نسبة الاقبال".وأبرز أن تشكيلته السياسية تؤكد على أن "حفظ المشروع الحضاري للشعب الجزائري لا رجعة عنه ".

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