حج 2016: وفاة حاجين جزائريين بمكة المكرمة





توفي شخصان اثنان أحداهما في الثمانين من العمر و الآخر في السعبين بعد أدائهما لمناسك الحج حسبما علم لدى القنصل العام للجزائر بجدة.توفي الحاج عبد المجيد خليفة المولود سنة 1936 ببسكرة و المقيم بعين الدفلى يوم الجمعة بفندقه بعد عودته من منى حيث أدى المناسك و طواف الإفاضة بمكة المكرمة حسبما أوضحه عبد القادر قاسيمي الحساني.كما توفي يوم الخميس حاج آخر من ولاية الشلف بوفرج أحمد (70 سنة) بفندقه بعد أن أدى واجبه الديني. تم دفن المرحومين بمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة حسبما أوضحه ذات المصدر.لحد اليوم سجلت البعثة الجزائرية وفاة سبعة حجاج من بينهم امرأة. ومن جهة أخرى ولدت يوم الخميس بمستشفى مكة المكرمة طفلة سميت ريتاج صفاء حسبما علم لدى رئيس اللجنة الطبية التابعة لبعثة الديوان الوطني للحج و العمرة الدكتور رابح حمانة الذي تأسف لعدم التفطن لهذه المرأة التي كانت على وشك الولادة.وأشار المختص إلى أن خمسة حجاج جزائريين يتواجدون في المستشفى بمنى بسبب التهابات رئوية يعود سببها إلى التعب.

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