تيسمسيلت: 4 قتلى و3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين





أدى حادث اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية وقع مساء يوم الجمعة بتيسمسيلت إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح حسب حصيلة جديدة قدمها يوم السبت مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية.وأوضح أحمد أيت موهوب ، أن المؤسسة الاستشفائية المذكورة قد سجلت ليلة البارحة وفاة شخصين من بين المصابين في هذا الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي العيون وثنية الحد فيما لفظ جريح أخر أنفاسه الأخيرة صبيحة يوم السبت بذات المستشفى مع التذكير أن الحادث قد تسبب في وفاة شخص بعين المكان.وأضاف نفس المصدر أن خمسة مصابين قد غادروا مصلحة الاستعجالات الطبية فيما لا يزال واحد في غرفة الإنعاش واثنان آخران حالتهما تستدعي المراقبة الطبية.وكانت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت أعلنت مساء أول أمس الجمعة عن وفاة شخص (22 سنة) وإصابة 11 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة جراء هذا الحادث.

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