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18/09/2016 13:51:00

خلال الأسبوع الماضي: تشديد الخناق على مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة


قامت مصالح أمن كل من ولاية الجزائر و قسنطينة وبسكرة وأم البواقي خلال الأسبوع الماضي، بعمليات شرطة على مستوى بعض النقاط المشبوهة بالأحياء الشعبية والتي أسفرت على توقيف 152 شخصا مشتبه فيه وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة حيازة المخدرات و المهلوسات والمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة وحمل الأسلحة البيضاء. وخلال هذه العمليات تم حجز 779 وحدة من المشروبات الكحولية و33 قرص مهلوس و 48 سلاح أبيض و31 غرام من القنب الهندي المعالجوفي عمليات شرطة أخرى  وعلى اثر ورود معلومات تمكنت الضبطية القضائية بأمن كل من ولاية باتنة و الطارف وبسكرة وتلمسان والمسيلة مؤخرا، من حجز 2028 قرص مهلوس وأزيد من 847 غرام من القنب الهندي المعالج وسلاح أبيضوعلى اثر هذه العمليات تم توقيف 16 شخص وحجز مبلغ مالي قدره 21900 دينار جزائري من عائدات الاتجار بهذه السموم.  وبهدف محاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية على مستوى شوارع وأحياء العاصمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا، من توقيف 37 شخص حارس حظائر بطريقة غير شرعية بإقليم اختصاص الأمن الوطني مع انجاز ملفات قضائية ضدهم.

 

حجز 6849 وحدة من المشروبات الكحولية

 

نجحت الضبطية القضائية لأمن ولاية سوق أهراس وولاية أدرار مؤخرا، من حجز 6849 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بدون فواتير. وجاءت العمليتين بعد ورود معلومات استعلاماتية عبر الخط الأخضر للأمن الوطني 1548، مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة، وعليه تنقلت عناصر الشرطة إلى منزلي المشتبه فيهم مرفوقين بإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين تم حجز المشروبات الكحولية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح أمن ولاية سوق أهراس لإلقاء القبض على مشتبه فيه ثالث.

 

مصالح شرطة الحدود توقف 04 رعايا أجانب

 

نجحت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين مؤخرا، خلال عملية مراقبة للمسافرين،  من توقيف رعيتين أجنبيتين محل بحث، الأولى قادمة من فرنسا بتهمة الانتماء لعصابة مختصة في تهريب السيارات وتزوير الوثائق، أما الثانية كانت متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بتهمة انتحال هوية مزورة. كما تمكنت مصالح شرطة الحدود لمطار عنابة من توقيف رعيتين أجنبيتين قادمتين من فرنسا، بتهمة حيازة 190 قرص مهلوس. هذا وتم تحويل المعنيين إلى المصالح المختصة ثم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

 

حجز 883 وحدة من المشروبات الكحولية بخنشلة

 

قامت مصالح أمن دائرة الحامة بولاية خنشلة من حجز 883 وحدة من المشروبات الكحولية، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم. وجاءت العملية بعد استغلال معلومات مفادها تواجد شخصين مشبوهين على متن سيارة نفعية بإحدى طرق المنطقة، أين تنقلت عناصر الشرطة على الفور إلى عين المكان وتوقيف السيارة المشبوهة على متنها شخصين مشتبه فيهما، مع حجز 95 وحدة من المشروبات الكحولية.كما تم تحديد هوية الممون وتوقيفه متلبسا بأحد المحلات التي يتخذها نقطة لبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، مع حجز كمية ثانية من المشروبات الكحولية  تقدر ب 788 وحدة، ليصل إجمالي ما تم حجزه إلى 883 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام من المشروبات الكحولية. والتحقيق مفتوح من طرف مصالح أمن ولاية خنشلة.

 

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