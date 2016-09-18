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18/09/2016 13:36:00

قال إن الجزائر بإمكانها الخروج من الأزمـــــــة، بوشافة: "لا يمكن تحقيق النمو دون توفر شروط سياسية مسبقة"


 أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، أمس،بالجزائر العاصمة بأن الجزائر بإمكانها الخروج من الوضعية الصعبة التي تعيشها  من خلال إشراك كل فئات المجتمع في تحمل عبء الأزمة.وقال بوشافة في كلمة له خلال الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية أن "وضعية البلاد اليوم جد صعبة و لكنه يمكن لنا الخروج منها"، مشيرا إلى أن "عبء الأزمة يجب أن تتحمله كل فئات المجتمع و الدولة بصفة عادلة"، داعيا إلى ضرورة تجنيب تداعيات الأزمة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع،  مؤكدا في آن واحد وجود فرص الوصول لتنمية مستدامة من شأنها توفير العيش الكريم للمواطنين.وأوضح الأمين الأول أن حزبه يريد أن يعطي معنا كاملا للعمل السياسي، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الوصول إلى إستراتيجية سياسية و تعاقدية من أجل الخروج من الأزمة، وقال إن حزبه  سيواصل البحث عن السبل و الوسائل التي تمكنه من بناء إجماع وطني رغم كل المقاومات و الحواجز التي يلاقيها،  مضيفا أن حزبه يعمل أيضا من أجل بناء مشروع اقتصادي و اجتماعي توافقي.واسترسل المتحدث قائلا: "سنواصل البحث على التجديد فيما يخص مفهوم الكفاح والنضال مع كل من يتمسك بالإجماع الوطني و بثقافة الحوار لبناء غد أفضل، موضحا أن حزبه متيقن بأنه "لا مفر من الإجماع الوطني.هذا الإجماع سنبنيه -على حد قوله- مع ضد أو بدون القوى التي تعارضه لأن الميول الحقيقية للشعب هي لصالح الإجماع الوطني. معتبرا  أن أزمة البلاد هي أزمة سياسية في المقام الأول ثم أزمة اقتصادية اجتماعية في المقام الثاني،  لذلك حلولها يجب أن تكون --كما أشار-- سياسية بالدرجة الأولى.وحسب الأمين الأول لحزب القوى الاشتراكية "لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي و لا تنمية شاملة دون توفر شروط سياسية مسبقة و دون بناء إجماع قوي و مقبول من قبل كل الفاعلين السياسيين،لاجتماعيين و الاقتصاديين"، ولدى تطرقه للجانب الاقتصادي أشار بوشافة أن كل محاولات التخلي عن الاقتصاد المبني على الريع النفطي باءت بالفشل" وهذا راجع -على حد قوله-- لهشاشة الاقتصاد الوطني و إصابته باختلالات هيكلية".

    

 

 

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