فيما انتقدت قانون الانتخابات الجديد: الإصلاح تعلن عن مشاركتها في التشريعات القادمة





أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، بالجزائر عن مشاركة حركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا اياها فرصة للتحاور بين مختلف المكونات السياسية. وأوضح غويني في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة أن مشاركة حركته في الانتخابات القادمة فرصة للتحاور مع من يخالفنا الرأي من خلال الأطر الرسمية لكي لا يبقى الحوار بين كافة المكونات السياسية في البلاد عبر وسائل الاعلام"، معربا عن أسفه لرأي المجلس الدستوري حول بعض القوانين العضوية الأخيرة المصادق عليها من قبل البرلمان كالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات خاصة ما تعلق بالمادتين 73 و 93 منه و التي كما قال "فيهما مساس بالحريات و الممارسة السياسية السليمة" بحيث يرى أن اشتراط الحصول على نسب معينة في انتخابات سابقة للمشاركة في الانتخابات اللاحقة أمر فيه مساس بالبناء الديمقراطي الصحيح". كما ثمن الأمين العام للحركة تعيين رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الوقاية منه، معتبرا إياها آلية هامة للحفاظ على مقدرات الشعب الجزائري"، قال ان مهمتها لن تكون سهلة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر.

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