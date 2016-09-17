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17/09/2016 23:45:00

هولندا (أكبر منتج للغاز الطبيعي) على وشك استنفاد احتياطاتها من الغاز


ظهر مكتب " CBS" الهولندي للإحصاء، أن هولندا (أكبر منتج للغاز الطبيعي) في الاتحاد الأوروبي، على وشك استنفاد احتياطاتها من الغاز الطبيعي.

ووفقا للتقرير فإن هولندا استنفدت حوالي 80% من احتياطاتها من الغاز الطبيعي، ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام خيارين: إما شراء المزيد من الغاز الروسي، أو زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.وتأثرت الميزانية الهولندية بالقيود المفروضة على الاستخراج، إضافة إلى تراجع أسعار الجملة.وبحسب مكتب الإحصاءات، فإن نسبة إيرادات الغاز بلغت 3% فقط من عائدات البلاد خلال عام 2015، وبحلول عام 2013 وصلت إلى 9%. وهذا يعني أن عائدات الدولة من الغاز انخفضت في عام 2015 بنحو 5.3 مليارات يورو، عما كانت عليه قبل عامين عند 15.4 مليار يورو.وبلغت احتياطات هولندا، العام الماضي زهاء 940 مليار متر مكعب، بينما أنتجت 52 مليار متر مكعب من حقل غاز "غرونينغين" المكتشف عام 1959، والذي تعتمد على إيراداته بشكل كبير، وفي حال استمرار الوضع بالوتيرة ذاتها فإن هولندا ستستنفد غازها خلال 17 عاما.وقال خبير الطاقة الفرنسي تييري بروس في مقابلة مع "بلومبرغ" :"إنه في السنوات الـ 10 الماضية تمكنت أوروبا من الحفاظ على وارداتها مع استهلاك أقل. الآن الإنتاج الهولندي أقل بكثير مع عدم إمكانية خفض الاستهلاك... هذا يعني أننا سوف نحتاج إلى زيادة الواردات من روسيا أو شراء الغاز الطبيعي المسال "                                                                                                                                                                                                                 واع 

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