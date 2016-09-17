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17/09/2016 23:01:00

سورية تضع مولودها وهي على متن طائرة


تمكن طاقم طائرة متجه من إسطنبول إلى ستوكهولم هذا السبت 17 سبتمبر من مساعدة مسافرة سورية على الولادة بنجاح بعد أن فاجأها المخاض قبل هبوط الطائرة.

وفيما كانت الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس إيرلاينز" التركية، تحلق فوق أوكرانيا، أحست المرأة السورية بتقلصات الولادة، أخذها الطاقم إلى مؤخرة الطائرة، حيث ولدت طفلاً بمساعدة طاقم الطائرة ومسافرتين، بينهما ممرضة. وأكدت شركة "سفيدافيا" المشغلة للمطار السويدي أيضاً حادثة الولادة، موضحة أنه تم أخذ المرأة والطفل إلى مستشفى في السويد، وأنهما في وضع صحي جيد.وأشارت إحدى السيدتين اللتين ساعدتا المرأة السورية على الولادة، وتدعى نسرين سابونجو حجار، إلى أن ركاب الطائرة ذعروا، عندما بدأت تقلصات الحمل لدى المرأة، وناقش الطيار الهبوط الاضطراري في أوكرانيا. وبينت حجار، في حديث لإحدى الوسائل الإعلامية السويدية أن المرأة كانت قادمة إلى السويد للمرة الأولى مع أطفالها الثلاثة، ولم يكن معها أي مرافق، قائلة: "لم تك تتحدث سوى العربية.. ساعدتها كمترجمة".. "أتممت أنا وسيدة تركية كانت قد تلقت تدريبات على التمريض، عملية الولادة"... "كانت ولادة ناجحة.. وقد رحب مسافرو الطائرة بالمولود وصفقوا.. وكانت الفرق الطبية رفقة الشرطة في الانتظار عندما هبطنا.. وقطع فريق تمريض مختص الحبل السري".

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