حادث مرور خطير بين العيون وثنية الاحد بتيسمسيلت وفاة شخص واصابة 11اخرون بجروح
لقي شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام بين سيارتين وقع يوم الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد والعيون (تيسمسيلت), حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وقد نجم الحادث الذي وقع بالقرب من محطة التصفية الطبيعية للمياه المستعملة لبلدية العيون عن اصطدام بين سيارة أجرة كان على متنها تسعة أشخاص وسيارة سياحية كانت تقل خمسة أشخاص, مما تسبب في وفاة أحد راكبي السيارة السياحية بعين المكان وإصابة 11 من ركاب المركبتين بجروح متفاوتة الخطورة, حسبما أوضحه ذات المصدر.
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