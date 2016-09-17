

حادث مرور خطير بين العيون وثنية الاحد بتيسمسيلت وفاة شخص واصابة 11اخرون بجروح لقي شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام بين سيارتين وقع يوم الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط



برالمبياد2016 / ألعاب القوى: ميدالية برونزية للعداء الجزائري سفيان حمدي نال العداء الجزائري,سفيان حمدي ميدالية برونزية في الالعاب البرالمبية -2016, عقب احتلاله المركز الثالث نهائي سباق 400 م (فئة:ط37) يوم الجمعة بالملعب الاولمبي, بريو دي



الجيش الوطني الشعبي في مواجهة مخربي الاقتصاد الوطني في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، صباح اليوم 16 سبتمبر 2016، ببشار/ن.ع.3، تاجر مخدرات كان على متن سيارة



وزير السكن يجري حركة تغييرات في مناصب مركزية و لامركزية في قطاعه أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس الخميس بالجزائر حركة تغييرات في قطاعه على المستوى المركزي و اللامركزي، حسبما جاء في بيان للوزارة.



وزارة التربية تقرر السحب الفوري لكتاب الجغرافيا السنة اولى متوسط قررت وزارة التربية الوطنية "السحب الفوري" للكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط على إثر إكتشاف خطأ في صفحة من هذا الكتاب حسب ما افاد



المنتخب الجزائري لكرة القدم في المركزالأولى عربيا و35 دوليا حسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" حيث تصدرت الأرجنتين هذا التصنيف وجاءت بلجيكا في مركز الوصافة ثم ألمانيا في المركز الثالث، واحتلت كولومبيا المركز الرابع تلتها البرازيل خامسة، ثم تشيلي سادسة، وجاء



سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية : فرصة للمصدرين الجزائريين تشكل سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية التي ستفتح أبوابها يوم 28 أكتوبر القادم " فرصة سانحة" للترويج للمنتوج الجزائري في روسيا و بلدان آسيا الوسطى



أحمد قوراية ينديد بالفضيحة التي هزت قطاع التربية "ادراج كلمة اسرائيل بدل فلسطين" اعتبر رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن إدراج كلمة إسرائيل بدل فلسطين في الخريطة التي تضمنها كتاب التاريخ والجغرافيا الموجه لتلاميذ السنة الأولى من



وزير الثقافة ينصب 14 مديرا ومكلفا بالتسيير على رأس المتاحف الوطنية نصب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي, يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, مدراء جدد ومكلفين بالتسيير على رأس 14 مؤسسة متحفية وطنية حسب بيان لوزارة الثقافة.وتم تعيين