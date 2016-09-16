برالمبياد2016 / ألعاب القوى: ميدالية برونزية للعداء الجزائري سفيان حمدي





نال العداء الجزائري,سفيان حمدي ميدالية برونزية في الالعاب البرالمبية -2016, عقب احتلاله المركز الثالث نهائي سباق 400 م (فئة:ط37) يوم الجمعة بالملعب الاولمبي, بريو دي جانيرو, لحساب اليوم الثامن للمنافسات. وقطع العداء الجزائري المسافة في ظرف 53ث 01 وراء الجنوب الإفريقي شارل دوتوا (الأول: 51ثا 13) و الفنزويلي عمر مونتيرولا (ثانيا: 52ثا 93). أما الجزائري الثاني المشارك في نهائي (400م/فئة ط 36) فقد احتل المركزالسابع في ظرف 1د00ثا 22. وعاد الفوز في هذا السباق للبريطاني بول بلاك (54ثا 19) أمام الأوكراني رومان بافليك (55ثا 67) و النيو-زيلندي ويليام ستدمان (55ثا 69).و أهدى حمدي الجزائر ميداليتها الرابعة عشرة (14) في هذه المنافسة (ذهبيتان و 5 فضيات و 7 برونزيات) محتلة بذلك المركز 33 في الترتيب العام المؤقت و ذلك قبل يومين من اختتام الألعاب البرالمبية-2016 بريو. ويشارك في موعد ريو حوالي 4300 رياضي من 160 بلدا في 22 نوعا رياضيا, من اجل الظفر بميدالية من مجموع 2642 ميدالية , منها 528 ذهبية, موضوعة للتنافس.

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