الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
16/09/2016 16:56:00

الجيش الوطني الشعبي في مواجهة مخربي الاقتصاد الوطني


في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، صباح اليوم 16 سبتمبر 2016، ببشار/ن.ع.3، تاجر مخدرات كان على متن سيارة سياحية محملة بكمية من الكيف المعالج تقدر بـ (37,8) كيلوغرام، كما ضبط عناصر الدرك الوطني لمغنية، ولاية تلمسان/ن.ع.2، ثلاثة (03) تجار مخدرات، فيما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ )141( كيلوغرام ومبلغ من المال بقيمة (80000) دينار جزائري. من جهتها، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 وتلمسان/ن.ع.2 محاولات تهريب أزيد من (30662) لتر من الوقود. وبكل من مستغانم و تلمسان/ن.ع.2، حجز عناصر الدرك الوطني (957) وحدة من مختلف المشروبات وسيارة سياحية. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية/ن.ع.4، أحد عشرة (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية.

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

برالمبياد2016 / ألعاب القوى: ميدالية برونزية للعداء الجزائري سفيان حمدي

نال العداء الجزائري,سفيان حمدي ميدالية برونزية  في الالعاب البرالمبية -2016, عقب احتلاله المركز الثالث نهائي سباق 400 م (فئة:ط37) يوم الجمعة بالملعب الاولمبي, بريو دي
image

الجيش الوطني الشعبي في مواجهة مخربي الاقتصاد الوطني

في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، صباح اليوم 16 سبتمبر 2016، ببشار/ن.ع.3، تاجر مخدرات كان على متن سيارة
image

وزير السكن يجري حركة تغييرات في مناصب مركزية و لامركزية في قطاعه

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس الخميس بالجزائر حركة تغييرات في قطاعه على المستوى المركزي و اللامركزي، حسبما جاء في بيان للوزارة.
image

وزارة التربية تقرر السحب الفوري لكتاب الجغرافيا السنة اولى متوسط

قررت وزارة التربية الوطنية "السحب الفوري" للكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط  على إثر إكتشاف خطأ في صفحة من هذا الكتاب حسب ما افاد
image

المنتخب الجزائري لكرة القدم في المركزالأولى عربيا و35 دوليا حسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"

حيث تصدرت الأرجنتين هذا التصنيف وجاءت بلجيكا في مركز الوصافة ثم ألمانيا في المركز الثالث، واحتلت كولومبيا المركز الرابع تلتها البرازيل خامسة، ثم تشيلي سادسة، وجاء
image

سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية : فرصة للمصدرين الجزائريين

تشكل سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية التي ستفتح أبوابها يوم 28 أكتوبر القادم " فرصة سانحة" للترويج للمنتوج الجزائري في روسيا و بلدان آسيا الوسطى
image

أحمد قوراية ينديد بالفضيحة التي هزت قطاع التربية "ادراج كلمة اسرائيل بدل فلسطين"

اعتبر رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة  أن إدراج كلمة  إسرائيل بدل فلسطين في  الخريطة التي تضمنها كتاب التاريخ والجغرافيا الموجه لتلاميذ السنة الأولى من
image

وزير الثقافة ينصب 14 مديرا ومكلفا بالتسيير على رأس المتاحف الوطنية

نصب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي, يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, مدراء جدد ومكلفين بالتسيير على رأس 14 مؤسسة متحفية وطنية  حسب بيان لوزارة الثقافة.وتم تعيين
image

الرئيس بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته,

قام رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان
image

ارهابي يسلم نفسه بعين أمناس

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 15 سبتمبر 2016، بالقطاع العملياتي إن أمناس/ن.ع.4، في حين
قيم هذا المقال
0