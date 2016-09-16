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16/09/2016 09:55:00

وزير السكن يجري حركة تغييرات في مناصب مركزية و لامركزية في قطاعه


أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس الخميس بالجزائر حركة تغييرات في قطاعه على المستوى المركزي و اللامركزي، حسبما جاء في بيان للوزارة. و تهدف الوزارة من خلال هذه التغييرات إلى "تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع"  حسب نفس المصدر الذي يشير إلى أن هذه التغييرات "ستتواصل في وقت لاحق". ومست حركة التغييرات هذه التي تنوعت بين إنهاء المهام والتعيينات كل من المدراء العامين ونواب المدراء. وعلى المستوى المركزي  تم تعيين الآنسة فاطمة الزهراء عوالي في وظيفة نائب مدير التأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي على مستوى الوزارة  وإنهاء مهام السيد عبد الرحمان عزوز بصفته مدير التسيير العقاري على مستوى الوزارة لبلوغه السن القانونية للتقاعد. كما أنهى وزير السكن والعمران مهام السيد عبد الرزاق لعزيزي بصفته نائب مدير التكوين والقوانين الأساسية على مستوى الوزارة لبلوغه السن القانونية للتقاعد. أما على المستوى اللامركزي  عين الوزير عبد المجيد تبون السيد السعيد سعيود بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بولاية الجزائر العاصمة خلفا للسيد محمد رحايمية الذي أحيل على التقاعد وبطلب منه. وإضافة إلى ذلك عين الوزير كل من السادة رياض مباركية في وظيفة مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر  ومحمد سماعيل في وظيفة مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بولاية الجزائر العاصمة. وبالمقابل أنهى الوزير مهام كل من السادة كمال محمد بن علي من وظيفة مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي والسيد محمد بنهار من وظيفة مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر بسبب "عدم كفاءة المعنيين وعدم قدرتهما على التكفل بالمهام الموكلة لهما". كما أنهى الوزير مهام السيد حاشي من وظيفة مدير التجهيزات العمومية لولاية تيسمسيلت يضيف نفس البيان.

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