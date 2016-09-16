وزارة التربية تقرر السحب الفوري لكتاب الجغرافيا السنة اولى متوسط





قررت وزارة التربية الوطنية "السحب الفوري" للكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط على إثر إكتشاف خطأ في صفحة من هذا الكتاب حسب ما افاد به بيان للوزارة يوم الخميس. وأوضح البيان"تبعا لاكتشاف خطأ في صفحة من الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط المطبوع من طرف دار النشر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية قررت وزارة التربية الوطنية السحب الفوري لهذا الكتاب ومطالبة الناشر بتصحيحه. من جهة أخرى-يضيف البيان-" قررت الوزارة فتح تحقيق في هذا الشأن. كما تؤكد على أن النسخة التي تم اعتمادها لم تتضمن الخطأ الذي يقع تحت مسؤولية الناشر".وحسب مصدر مسؤول من الوزارة فإن "السحب الفوري للكتاب من التلاميذ يكون بمطالبتهم بجلبه إلى الاقسام و جمعه من أجل اعادته للمطبعة و تغيير الصفحة التي وقع فيها الخطأ بصفحة تتضمن معلومات صحيحة"

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