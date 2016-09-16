المنتخب الجزائري لكرة القدم في المركزالأولى عربيا و35 دوليا حسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"





حيث تصدرت الأرجنتين هذا التصنيف وجاءت بلجيكا في مركز الوصافة ثم ألمانيا في المركز الثالث، واحتلت كولومبيا المركز الرابع تلتها البرازيل خامسة، ثم تشيلي سادسة، وجاء المنتخب البرتغالي بطل كأس أمم أروبا 2016 في المركز السابع متبوعا بالأوروغواي ثم فرنسا في المركزين الثامن والتاسع على التوالي. ودخل المنتخب الويلزي الذي قدم مباريات رائعة في كأس أمم أوروبا الأخيرة إلى قائمة المنتخبات العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا.

عربيا، جاءت الجزائر في المركز الأول (35 عالميا)، أمام تونس (42) والسعودية (52) ومصر (53) والمغرب (58)، والإمارات 65 والأردن (82) والعراق (89) وعمان (97) وليبيا (105) وموريتانيا 107 وجاءت الصومال في المركز الأخير عربيا و204 عالميا.

يذكر أن تصنيف الفيفا هو نظام تصنيفي لمنتخبات كرة القدم للرجال، ويشمل الدول الأعضاء في الفيفا، وهو الاتحاد المسؤول عن تنظيم اللعبة عالميا، بناء على نتائج المباريات. يستخدم في التصنيف نظام احتساب النقاط، وتعطى هذه النقاط بناء على نتائج المباريات الدولية التي تعترف بها الفيفا. حاليا يتم النظر في نتائج المنتخبات في آخر أربع سنوات، وتؤثر نتائج المباريات الأحدث والأهم بشكل أكبر على التصنيف. بدأ إعلان التصنيف العالمي في عام 1993

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