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15/09/2016 23:02:00

الرئيس بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته,


قام رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح ذات المصدرفي "إطار تنفيذ أحكام المادة 202 من الدستور, قام فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية, بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق 14 سبتمبر 2016, بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".وتتكون الهيئة من السيدات و السادة ,محمد سبايبي (رئيسا), خديجة مسلم (عضو), ماية فاضل زوجة سهلي (عضو), عبد الجليل كسوسي(عضوا), نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضو), عبد المالك يعقوبي (عضو) وعبد الكريم بالي (عضو).وتتمثل مهام الهيئة دستوريا, على الخصوص, في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد,تكرس مبادئ دولة القانون, وتعكس  النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير المملتكات والأموال العمومية.وأضاف البيان بأن "الهيئة سلطة إدارية مستقلة, تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006, المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته, المتمم".

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