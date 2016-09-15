ارهابي يسلم نفسه بعين أمناس
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 15 سبتمبر 2016، بالقطاع العملياتي إن أمناس/ن.ع.4، في حين استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط، كمية من الذخيرة الحربية تُقدر بـ (206) طلقة من مختلف العيارات. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط حرس الحدود بتلمسان/ن.ع.2، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ )32( كيلوغرام، في حين حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6، (12) مولدا كهربائيا ومطرقة ضغط.
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