

وزير السكن يجري حركة تغييرات في مناصب مركزية و لامركزية في قطاعه أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس الخميس بالجزائر حركة تغييرات في قطاعه على المستوى المركزي و اللامركزي، حسبما جاء في بيان للوزارة.



وزارة التربية تقرر السحب الفوري لكتاب الجغرافيا السنة اولى متوسط قررت وزارة التربية الوطنية "السحب الفوري" للكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط على إثر إكتشاف خطأ في صفحة من هذا الكتاب حسب ما افاد



المنتخب الجزائري لكرة القدم في المركزالأولى عربيا و35 دوليا حسب التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" حيث تصدرت الأرجنتين هذا التصنيف وجاءت بلجيكا في مركز الوصافة ثم ألمانيا في المركز الثالث، واحتلت كولومبيا المركز الرابع تلتها البرازيل خامسة، ثم تشيلي سادسة، وجاء



سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية : فرصة للمصدرين الجزائريين تشكل سوق موسكو الدولية للصناعات الغذائية التي ستفتح أبوابها يوم 28 أكتوبر القادم " فرصة سانحة" للترويج للمنتوج الجزائري في روسيا و بلدان آسيا الوسطى



أحمد قوراية ينديد بالفضيحة التي هزت قطاع التربية "ادراج كلمة اسرائيل بدل فلسطين" اعتبر رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أن إدراج كلمة إسرائيل بدل فلسطين في الخريطة التي تضمنها كتاب التاريخ والجغرافيا الموجه لتلاميذ السنة الأولى من



وزير الثقافة ينصب 14 مديرا ومكلفا بالتسيير على رأس المتاحف الوطنية نصب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي, يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, مدراء جدد ومكلفين بالتسيير على رأس 14 مؤسسة متحفية وطنية حسب بيان لوزارة الثقافة.وتم تعيين



الرئيس بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, قام رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان



ارهابي يسلم نفسه بعين أمناس في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سّلم إرهابي نفسه، اليوم 15 سبتمبر 2016، بالقطاع العملياتي إن أمناس/ن.ع.4، في حين