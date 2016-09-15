التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات"SNTE





عبر بيان صحفي تحصلت جريدة الاتحاد على نسخة منه قالت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات لمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "SNTE" أنها تجدد رفضها واستنكارها لقرار التوقيف التعسفي مع توقيف الراتب عشية عيد الأضحى للزميل عبد الكريم بورقيق، ناظر ثانوية بلحوسين التوهامي ببشار، وعضو المكتب الوطني للتنسيقية والمجلس الوطني للنقابة، كما ترفض أسلوب التخويف والتهديد المنتهج من طرف بعض مدراء التربية في الولايات بغرض إجبار نظار الثانويات على قبول صيغة "التكليف بالتسيير الإداري"، وهي الصيغة التي تفتقد لأي تأسيس قانوني أو تنظيمي، وتعد تحايلا مفضوحا لسد العجز المسجل على مستوى مناصب مدراء الثانويات. إن العجز المسجل في مناصب مدراء الثانويات لا يتحمل النظار مسؤوليته، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذا التخبط الناتج عن الاختلالات المزمنة في مخططات الموارد البشرية سواء على المستوى المركزي أو الولائي، حيث سجلت ولايات عجزا في المناصب، في حين سجلت أخرى فائضا ما خلق مدراء في وضعية انتظار لمدة فاقت السنة، منهم من فارق الحياة ولم يتم تعيينه. كما تسجل التنسيقية أسفها لتصريحات السيد مدير الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، والتي تناقلتها الصحف الوطنية ليوم الأحد: 11/09/2016، من حيث ظهورها في صيغة التهديد والوعيد من جهة، ومن جهة ثانية قراءته المحرفة لنص المادة 93 من المرسوم التنفيذي08-315، فالمادة تنص صراحة في فقرتها الثانية على: "ويساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية وينوبون عنه في حالة حدوث مانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف..."، إذ أن وجود المانع مرتبط بوجود المدير، وحالة غياب المدير بصفة دائمة نتيجة لشغور المنصب تتطلب استخلافا له لم تتعرض لها المادة سابقة الذكر، وللتوضيح لا بأس من الاستئناس بنص المادة 05 من القرار الوزاري رقم 154/91 المحدد لمهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي (الملغى لارتباطه بالمرسوم 90-49 الملغى)، التي نصت على: "يخلف نائب المدير للدراسات مدير المؤسسة قي حالة الغياب والمانع في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف..."، إذ أنها تعرضت لحالتي المانع والغياب، كما أن رتبة نائب المدير للدراسات كانت تصنف ضمن موظفي إدارة المؤسسات المدرسية والمعاهد التكنولوجية (المادة 29 من المرسوم 90-49)، وليس موظفي التربية (المادة 32 المرسوم 08-315) كما هو الحال مع سلك نظار الثانويات. وفي غياب قرار وزاري يوضح المهام المسندة إلى نظار الثانويات، وهو أمر كان من الأولى اللجوء إليه بحسب نص المادة 12 من المرسوم 08-315، نقر أنه من الواجب على نظار الثانويات الالتزام بالمهام المسندة إليهم بحسب نص المادة 93 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ونص المادة 17 من المرسوم التنفيذي 10-230المحدد للأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها، بما فيها الإنابة عن المدير في حالة وجود المانع، وليس "الاستخلاف في منصب المدير" في حالة الشغور.وفي الأخير إن التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات ، ستعلن عن دخولها في حركة احتجاجية وطنية مع مباشرة إجراءات الدخول في إضراب وطني مفتوح أمام غلق قنوات الحوار من طرف الوزارة الوصية .

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