النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تقدم توصيات الجامعية الصيفية





المنعقدة بجامعة تلمسان

قدمت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أمس، توصيات الجامعية الصيفية المنعقدة بجامعة تلمسان، حيث ركزت على ضرورة إنشاء هيئة رسمية لمأسسة العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي . و أضافت النقابة في بيان لها تلقت جريدة "الاتحاد" نسخة منه، أنها توصلت إلى إنشاء هيئة على مستويات عليا تهتم بالاستثمار الأمثل لنتائج الأبحاث والدراسات والملتقيات العلمية الجادة خصوصا ما تعلق منها بالتنمية الوطنية، ودعت إلى ضرورة تكريس دور الجامعة في خدمة المجتمع وإقحامها في حل الإشكاليات التنموية للوطن وتفعيل الدور الاستشاري للجامعة في القضايا الوطنية المهمة، مع تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين واستشارتهم عند وضع عروض التكوين لاسيما المهنية منها بما يحقق جودة تكوين الطلبة وقدرة استيعابهم بعد التخرج . و الدعوة إلى الاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة في البلدان المتطورة عن طريق التعليم المستمر والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد لما في ذلك من دمج بين الدراسة والعمل . بالإضافة إلى ضرورة ربط التكوين العلمي للأساتذة بالخارج بمشاريع تنموية، و العمل على خلق فضاء تنافسي في المجال العلمي والبحثي بين مختلف الجامعات الوطنية لزيادة حجم الأبحاث والاكتشافات المفضية إلى تسجيل براءات الاختراع تخدم التنمية الوطنية، إقحام المؤسسة الجامعية في خوض رهان اقتصاد المعرفة من خلا تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات في تيسير تعميم نشر المعرفة للإشارة فان الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عرفت مشاركة قرابة الألف مشارك من مختلف المؤسسات الجامعية وافتتحت من قبل الأمين العام للوزارة صديقي محمد صلاح في حين اشرف المستشار السعيد صغور على اختتام فعالياتها.

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