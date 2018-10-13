مختصون يؤكدون: الجمعيات الخيرية مطالبة بتنويع مصادر دخلها





أجمع مختلف المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الثاني حول العمل الخيري التي انطلق أمس، بمدينة بوفاريك بولاية البليدة على ضرورة تنويع الجمعيات الخيرية لمصادر دخلها وعدم الإعتماد فقط على الدعم المادي الذي تقدمه الدولة وهذا بهدف الإرتقاء بمستوى نشاطاتها الخيرية الموجهة للفئات المحتاجة. وأكد عديد المتدخلين خلال اليوم الأول من أشغال هذا الملتقى الوطني الذي ستتواصل فعالياته على مدار يومين أن نجاح عمل مختلف الجمعيات الخيرية متوقف بشكل كبير على حجم التبرعات التي تقدم لها من طرف المحسنين لذا هي مطالبة بالبحث عن مصادر دخل مالية اضافية و عدم الإعتماد فقط على الدعم المقدم من قبل الدولة. وقال الأستاذ حميد يوسفي إطار بوزارة المالية و أحد أعضاء جمعية قوافل الخير بالبليدة المنظمة لهذا اللقاء الذي يعرف مشاركة 30 جمعية خيرية ممثلة لعدة ولايات من الوطن أن "مصداقية الجمعية الخيرية هي أهم مفاتيح جذب المحسنين و تشجيعهم على التبرع بشكل منتظم داعيا إلى إيلاء أهمية بالغة للتسويق للنشاطات و الأعمال الخيرية التي تقوم بها"، مبرزا أساسيات العمل الجمعوي الناجح هو تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى توفر العنصر البشري الكفء و كذا الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لإعطاء مصداقية أكثر لنشاط الجمعية. وكشف ذات الأستاذ المحاضر عن تطبيق جديد يسمح بمعالجة ملفات العائلات التي تتكفل بها هذه الجمعيات و الذي سيساهم في تسهيل نشاطها بالإضافة إلى ضمان مصداقية و شفافية أكثر و هي التجربة المنتظر تعميمها مستقبلا عبر مختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال بعد استفادة القائمين عليها من تكوين على هامش هذا الملتقى الوطني.

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