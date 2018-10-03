الشلف: أولياء التلامبذ يرفضون إلتحاق أبنائهم بمقاعد الدارسة بمنطقة الحباير





خرج أولياء التلاميذ عن صمتهم بمنطقة الحباير التابعة الى بلدية الشطية بالجهة الشمالية من ولاية الشلف ،و ذلك بسبب ظروف تمدرس أبنائهم في أقسام اكل عليها الدهر وتعود الى اكثر من 37 سنة منذ نشأتها وهي من البناء الجاهز ،حيث قام هؤلاء الأولياء بمنع أبنائهم من الإلتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا منهم على عدم تجسيد السلطات المحلية بوعودها على ارضية الواقع، بعد ان اصبح ابنائهم يدرسون بغرف واقسام ذات البناء الجاهز والتي اصبحت غيّر صالحة بسبب ،قدمها من جهة وبسبب نوعية المواد المنجزة بها وهو مت جعلها تتأثر بالعوامل الطبيعية وأضحت غيّر لائقة للدراسة بعد اهترائها خاصة وان سقف الاقسام اصبح يتسرب منه مياه الامطار التي تسبب عائق كبير في مواصلة الدراسة وتركيز الاطفال مع دروسهم، فضلا عن عدم توفير مطعم مدرسي الذي هو خارج نطاق الخدمة ،الامر الذي أستنكره اولياء التلاميذ ما جعلهم يستنجدون بالمأكولات الخفيفة غير صحية لسد جوع ابنائهم خاصة منهم الاطفال الذين تحيل الظروف عن التنقل الى منازلهم في مّثّل فصل الشتاء ومنهم الذين تبعد مساكنهم عن المدرسة .في هذا الصدد يطالب اولياء التلاميذ من والي الولاية الجديد و المسئولين القائمين على قطاع التربية بالنظر في مطالبهم المتمثلة في اعادة بناء اقسام تليق بالدراسة مع تنظيف محيط الابتدائية وتجديد دورة المياه للأطفال وكذا توفير مطعم مدرسي يسن لأبنائهم اخذ وجبات ساخنة وصحية من اجل سلامته. حيث يأمل الأولياء أن تتجسد مطالبهم في القريب العاجل من أجل مصلحة أكبادهم لهم أبناء الجزائر ورجال المستقبل

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