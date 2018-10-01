باتنة: شاحنة تقتل طفلا في الخامسة من العمر والسكان يطالبون بالممهلات
يعرف حي900مسكن ببلدية وادي الشعبة بباتنة، حالة غليان وسط سكان مدينة عقب حادث مقتل الطفل”س ع”5سنوات دحسا تحت عجلات شاحنة. من جهتهم طالب سكان الحي بحتمية الإسراع في وضع الممهلات أمام مداخل ومخارج التجمعات السكانية. وخاصة أمام مداخل المؤسسات التربوية التي تقع غالبيتها على حافة الطرقات الرئيسية. على غرار مدرسة18 فيفري التي طالب أولياء تلاميذتها بممهلات حماية لأبنائهم مع المطالبة بتقديم مسار حافلات نقل المسافرين بشارع واحد. ليصبح خلف المدرسة بدلا من أمامها،لتفادي حوادث مميتة محتملة في ظل الاكتظاظ الكبير،الذي يشهده مدخل المدرسة،عند أوقات خروج ودخول التلاميذ.
عدد القراءات 38 مرة | قراءات اليوم 38 مرة
طالع أيضا المجتمع
جديد الأخبار
- ولاية سطيف نموذجا هذا هو دور الأمن الوطني في مجال حماية التراث الثقافي في الجزائر
- شرطة تيسمسيلت تلقي القبض على مخططفي الطفل ياسين حماني بتيسمسيلت
- وهران: إطلاق مشروع "أصوات دي زاد" لحماية حقوق النساء في الجزائر
- لجنة الأهلة هي من يحدد صيام عاشوراء
- يهدف إلى تحسين التكفل الاجتماعي والانساني: عرض المخطط العملي الخماسي لحماية المرأة المسنة 2016- 2020
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك